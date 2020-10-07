Проект Северного обхода Твери изменят и он не затронет населенные пункты

Проект Северного обхода Твери скорректируют так, чтобы трасса не задевала населенные пункты. Фото: ПТО

Губернатор Игорь Руденя рассказал о корректировке автотрассы М-11 «Нева» - Северного обхода Твери - в прямом телеэфире 7 октября.

- Знаю, что поступают обращения от жителей, которые обеспокоены тем, что маршрут может пройти через населенные пункты, в которых они проживают. Но мы приняли решение изменить проект, для того, чтобы обойти все населенные пункты. Мы попросили проектировщиков кардинально изменить маршрут, чтобы пройти между населенных пунктов и никому не создавать неудобств, - подчеркнул Игорь Руденя.

Разработка проектной документации по строительству Северного обхода на левом береге Тверцы только началась и будет завершена в 2021 году.

Губернатор отметил, что строиться трасса будет с учетом природных особенностей местности.

Для защиты водоёмов от загрязнения ливневыми стоками магистраль будет оборудована локальными очистными сооружениями. А для животных должны оборудовать зверопроходы.

Справка КП

Северный обход Твери будет четырехполосной дорогой протяженностью более 60 км. Это участок платной автотрассы М-11, Москва-Санкт-Петербург. Реализовывать проект будет компания «Автодор».