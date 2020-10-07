Игорь Руденя рассказал, будут ли переводить тверские школы на "дистанционку"

Губернатор не видит необходимости в переводе школ на дистанционное обучение. Фото: скриншот кадра телеэфира.

Губернатор Игорь Руденя 7 октября выступил в прямом эфире на телеканале "Россия 24". Значительная часть его выступления касалась вопросов, связанных с коронавирусом. В том числе, о целесообразности перехода школ на дистанционное обучение.

Губернатор отметил, что пока этого делать не нужно.

- Сегодня нет необходимости закрывать школы, если мы можем ограничиться карантином только в одном классе. Это поддержали родительские комитеты и педагогические коллективы школ, - пояснил глава региона.

Игорь Руденя также призвал родителей оставлять дома детей с признаками острых респираторных вирусных заболеваний.