Взрывы в Рязанской области 7 октября 2020: тушить горящие склады боеприпасов направлены тверские ИЛ-76

Огонь перекинулся на соседню деревню, идет эвакуация Фото: АЛександр КАНУННИКОВ

На место взрывов в Рязанской области направлены четыре самолета Ил-76 военно-транспортной авиации Воздушно-космических сил из Тверской и Псковской областей.

Как сообщал сайт kp.ru, днем 7 октября на территории склада хранения боеприпасов Западного военного округа в районе деревни Желтухино Рязанской области загорелась трава. Ветер перекинул огонь на здание, где хранились боеприпасы.

Снаряды начали взрываться, огонь перекинулся на соседнюю деревню. Специалисты МЧС начали эвакуировать жителей сел и деревень, расположенных в радиусе нескольких километров от горящих складов. По официальным данным, вывезено более 2300 человек.

- В тушении пожара задействованы до 10 единиц специальной военной техники МО РФ, в том числе два пожарных танка, два специальных бронированных пожарных автомобиля и пять пожарных машин, а также около 70 военнослужащих, - сообщает сайт tvzvezda.ru.

На месте ЧП работает комиссия Западного военного округа.