Продолжается реализация нацпроекта «Экология» в Твери. Фото: пресс-служба Администрации Твери/tver.ru.

В 2020 году в Твери в рамках экологического национального проекта идёт реконструкция очистных сооружений, а также реконструкция водовода. Как сообщают в городской администрации, работы идут по графику. Их ход контролируют департамента ЖКХ, жилищной политики и строительства Администрации Твери, а также надзорные ведомства.

До 2021 года должны реконструировать ветку водопровода от Тверецкого водозабора до Восточного моста, а диаметр трубы увеличить с 60 до 80 сантиметров. Это один из трёх водопроводов Твери, построенный более 40 лет назад. Его состояние оставляет желать лучшего.

Сейчас на коммуникациях на 98% закончены работы на первом участке – от водозабора до жилого сектора уложили новую трубу. Готовятся «врезаться» в действующую систему. На втором участке от Волги до жилой части Затверечья всё на подготовительном этапе, с середины октября начнутся строительно-монтажные работы. На третьем участке решают вопрос с нелегальными постройками.

До 2022 года планируют отремонтировать блок очистных сооружений канализации в Больших Перемерках, они обслуживают весь жилой фонд города и более 150 промышленных предприятий. Ежесуточно от 140 до 170 тысяч кубометров воды, прошедшей очистку, сбрасывается в Волгу.

На данный момент на этом объекте идут работы на воздуходувной станции, на отстойниках и в двух резервуарах, где идёт биохимическая очистка сточной воды.

– Реализация на территории регионе национального проекта «Экология» имеет стратегическое значение, в том числе и для будущих поколений, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя. – Его целевыми задачами является существенное сокращение выбросов, загрязняющих весь бассейн реки Волги, повышение качества питьевой воды для населения, максимально полное восстановление лесов. В сфере модернизации систем водоснабжения и водоотведения особого внимания требуют наши крупнейшие города – Тверь и Ржев.