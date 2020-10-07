На усиление мониторинга лесов в Тверской области добавят почти 7 млн. рублей

В регионе регулярно за пожароопасной обстановкой в лесах следят и при помощи авиации. Фото: ПТО

Речь идет о противопожарном мониторинге. Добавить решено 6,9 млн. рублей.

В Верхневолжье мониторинг лесов ведется как наземным патрулированием, так и авиацией, так и при помощи камер на вышках мобильной связи.

Как сообщает областное правительство, работа по охране лесных угодий усилена и благодаря закупке новой техники в филиалы ЛПЦ Тверьлес. Для муниципалитетов приобретено 26 новых лесопожарных машин, 177 единиц оборудования для борьбы с возгораниями, 96 наименований лесохозяйственной техники.

Также дополнительные средства из федерального бюджета будут направлены на реализацию в Тверской области мероприятий по увеличению площади лесовосстановления.

- Одна из целевых задач, которую необходимо решать – максимально полное восстановление лесов. В этом направлении проводим огромную работу, в том числе по возращению угодий в Гослесфонд, - отметил на заседании губернатор Игорь Руденя.