В Тверской области уничтожили 240 килограммов свежих яблок

240 кг яблок без документов хранились на складе в Твери Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

В Тверской области в результате работы межведомственной мобильной группы по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации санкционных товаров выявлен и уничтожен 241 кг яблок.

Контрольно-надзорное мероприятие проходило на оптовых складах на бульваре Цанова в Твери.

Свежие яблоки хранились без маркировки и фитосанитарных документов. Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на продукцию предоставлено не было.

Растительная продукция была изъята из оборота и уничтожена.