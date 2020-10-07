В Тверской области уничтожили 240 килограммов свежих яблок

240 кг яблок без документов хранились на складе в Твери
Фото: Андрей ЦЫГАНОВ
В Тверской области в результате работы межведомственной мобильной группы по недопущению ввоза на территорию Российской Федерации санкционных товаров выявлен и уничтожен 241 кг яблок.
Контрольно-надзорное мероприятие проходило на оптовых складах на бульваре Цанова в Твери.
Свежие яблоки хранились без маркировки и фитосанитарных документов. Декларации о соответствии и других товаросопроводительных документов на продукцию предоставлено не было.
Растительная продукция была изъята из оборота и уничтожена.