Оглашен прогноз роста доходов бюджета Тверской области в ближайшие годы

Совещание прошло в большом зале областного правительства. Фото: ПТО

7 октября губернатор Игорь Руденя провел большое совещание в областном правительстве. Оно было посвящено бюджету региона на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов.

Работа над его подготовкой близка к финалу. Об этом сообщает областное правительство.

По прогнозу регионального Минфина, тенденция роста доходов в бюджете будет продолжена. В 2020-м доходы составят более 50,5 млрд рублей (на 1,5 млрд больше, чем в 2019-м). Уже в 2021 году, как утверждает министерство финансов, вырастут до 58,6 млрд рублей, а к 2023-му - до 66,1 млрд.

Муниципалитетам поставлена задача увеличить налогооблагаемую базу через усиление земельного контроля, ввод в оборот неучтенной недвижимости.

А чтобы в районы шли инвесторы и соответственно прирастала налогами местная экономика, предполагается изменить механизм выдачи бюджетных займов. В частности, до пяти лет увеличить срок выдачи кредитов на поддержку инвестпроектов.

Обозначая основное, губернатор подчеркнул - в каждом муниципалитете необходимо обеспечить достойные темпы роста экономики и благополучия граждан. Такие, чтобы соответствовали задачам, поставленным на годы вперед Президентом Владимиром Путиным.

Игорь Руденя также указал, что приоритетом в расходах бюджета остается социальная сфера - выполнение всех соцобязательств перед гражданами, поддержка семей.

Губернатор также поручил областным ведомствам использовать все возможности для максимального участия в федеральных программах и проектах.