Ржевским уткам улучшили жилищные условия в Тверской области

Новый домик-кормушка для уток Фото: vk.com/"РЖЕВ СЕГОДНЯ"

Домик-кормушку для уток, которые обитают в пруду на Советской площади во Ржеве Тверской области, изготовили в ИК-7, расположенной в Ржевском районе.

Это уже не первый домик для местных обитателей. Ранее, по инициативе местного депутата, в парке был построен настоящий коттеджный поселок для пернатых. Аккуратные деревянные домики, с разноцветными крышами и фасадами, адресными табличками и нумерацией появились на водоеме в конце мая 2019 года.

6 октября новый вместительный домик для уток был спущен в пруд на якорь. Вместе с "беседкой" в колонии изготовили три стандартные кормушки.

- Уток в парке все больше и больше, поэтому и решили улучшить для них жилищные условия, - рассказал "РЖЕВ СЕГОДНЯ" начальник ФКУ ИК-7, майор внутренней службы Дмитрий Лебедев.

Доброе дело жители оценили и поддержали - и в парке красиво, и уткам приятно.