Тверичанина в федеральном розыске задержали через два года. Фото: Алексей БУЛАТОВ

36-летнего жителя Тверской области, против которого возбудили уголовное дело по поводу наркотиков, поймали в Перми. В 2018 году в отношении мужчины, живущего в Ржеве, велось следствие. Чтобы скрыться от наказания правонарушитель пустился в бега.

Полицейские выяснили, что тверичанин, находящийся под следствием, скрывается в Перми, где нашёл дом и работу. Злоумышленник менял мобильные телефоны, сим-карты и внешний вид, но уйти от правоохранителей ему ничто не помогло.

Подозреваемый сознался в наркопреступлении и уточнил, что хотел избежать наказания. Сейчас он арестован и ждёт суда.