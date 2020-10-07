Игорь Руденя ответит на вопросы в прямом эфире Фото: ПТО

7 октября губернатор Игорь Руденя в прямом эфире расскажет о ситуации с коронавирусом в Тверской области.

Глава региона ответит на вопросы о том, какие дополнительные меры профилактики будут приняты? Планируется ли развернуть дополнительные койки в инфекционных госпиталях и достаточно ли они обеспечены кадрами, оборудованием и лекарствами? Рассматривается ли вопрос введения ограничений, связанных с коронавирусом, на территории Верхневолжья?

Начало прямого эфира в 21:00 на телеканале "Россия 24".