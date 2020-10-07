Православные добровольцы покрасили стены в гостинице для бездомных Твери

Фото: Тверская епархия, молодежный клуб "Сеятель"

Добровольцы из православного молодежного клуба «Сеятель» покрасили стены в одной из комнат тверской гостиницы для бездомных. Гостинице всегда не хватает рук и подобные акции для нее большое подспорье.

Добровольцы из клуба «Сеятель» помогают учреждению уже не впервые. Например, в сентябре ребята убирали мусор на территории и готовили еду для постояльцев.

Гостиница для бездомных во имя Святого Праведного Иоанна Кронштадтского работает в Твери с 2016 года, она располагается на территории бывшего вытрезвителя на проспекте 50 лет Октября (остановка «Автобаза» В гостинице принимают всех, кто попал в трудную жизненную ситуацию. Условие одно - постоялец должен блюсти трезвость, находясь в стенах гостиницы.