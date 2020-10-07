Прием граждан проведет главный судебный пристав Тверской области

Прием граждан состоится в Торжке Фото: УФССП по Тверской области

8 октября в Торжке руководитель Управления Федеральной службы судебных приставов по Тверской области – главный судебный пристав Тверской области Надежда Семенова проведет личный прием граждан и представителей организаций в Торжке.

Граждане смогут получить информацию по вопросам исполнения судебных решений и постановлений других специально уполномоченных органов, применения к должникам мер принудительного взыскания, а также по другим направлениям деятельности Службы.

Начало приема в 11:00 по адресу: г. Торжок, ул. Дзержинского, д.13. Запись по телефону: (48251) 9-89-47.