Тверичанка представила на всероссийском туристическом конкурсе проект «Я на Селигере». Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 7 октября, стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», который организуют платформа «Россия – страна возможностей» и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства. Всего в нём участвуют 64 специалиста из 25 регионов России. От Тверской области выступает руководитель отдела туризма и экологии администрации Осташковского городского округа Вера Смирнова. Её проект нацелен на туристов, отправляющихся на Селигер.

– Проект направлен на информационное обеспечение нашей территории. Для туристов всегда большая проблема получить информацию. Мы разместили информационные стойки, через QR-код турист может перейти на туристический портал и считать всю информацию о достопримечательности, – отметила Вера Смирнова.

Переход по QR-коду также позволит получить информацию о ближайших местах общепита и размещения туристов. Система уже начала работать на территории Осташковского городского округа с августа.

Глава региона подчеркнул, что подготовка кадров для областной сферы гостеприимства – важное направление работы. Это приоритет для туриндустрии.

– Наши главные задачи – развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовка кадров, а также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Победители конкурса смог работать с наставниками из числа лучших экспертов туристической сферы и представителя государственной власти. 25 из победителей смогут пройти курс подготовки в школе «Сколково».