Тверь
Еще
Радио
Тверь
Еще
Радио
Тверь
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Туризм

Тверичанка представила на всероссийском туристическом конкурсе проект «Я на Селигере»

Разработка поможет сделать доступнее информацию для гостей Верхневолжья
Семён ЛЕГКОВ
КомментироватьОставить комментарий
Тверичанка представила на всероссийском туристическом конкурсе проект «Я на Селигере».

Тверичанка представила на всероссийском туристическом конкурсе проект «Я на Селигере».

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Сегодня, 7 октября, стартовал полуфинал конкурса «Мастера гостеприимства», который организуют платформа «Россия – страна возможностей» и Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства. Всего в нём участвуют 64 специалиста из 25 регионов России. От Тверской области выступает руководитель отдела туризма и экологии администрации Осташковского городского округа Вера Смирнова. Её проект нацелен на туристов, отправляющихся на Селигер.

– Проект направлен на информационное обеспечение нашей территории. Для туристов всегда большая проблема получить информацию. Мы разместили информационные стойки, через QR-код турист может перейти на туристический портал и считать всю информацию о достопримечательности, – отметила Вера Смирнова.

Переход по QR-коду также позволит получить информацию о ближайших местах общепита и размещения туристов. Система уже начала работать на территории Осташковского городского округа с августа.

Глава региона подчеркнул, что подготовка кадров для областной сферы гостеприимства – важное направление работы. Это приоритет для туриндустрии.

– Наши главные задачи – развитие в регионе индустрии гостеприимства, подготовка кадров, а также вовлечение в туристическую деятельность новых субъектов, – отмечает губернатор Тверской области Игорь Руденя.

Победители конкурса смог работать с наставниками из числа лучших экспертов туристической сферы и представителя государственной власти. 25 из победителей смогут пройти курс подготовки в школе «Сколково».

Туризм: Путешествуем по России