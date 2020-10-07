Подозрительные арбузы и виноград продавались на рынке в Твери

Арбузы и виноград не прошли проверку Фото: Юлия Лоза

На рынке в Пролетарском районе Твери 6 октября сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили подозрительные ягоды и овощи, которе продавцы реализовывали без соответствующих документов.

В двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Дагестан и виноградом из Узбекистана, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.