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Подозрительные арбузы и виноград продавались на рынке в Твери

Нарушения выявил Россельхознадзор
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Арбузы и виноград не прошли проверку

Арбузы и виноград не прошли проверку

Фото: Юлия Лоза

На рынке в Пролетарском районе Твери 6 октября сотрудники Управления Россельхознадзора по Тверской области выявили подозрительные ягоды и овощи, которе продавцы реализовывали без соответствующих документов.

В двух случаях был выявлен риск возможного распространения карантинных вредных организмов с арбузами из Дагестан и виноградом из Узбекистана, не прошедшими в полной мере фитосанитарный карантинный контроль.

Виновные лица привлечены к административной ответственности.