Житель Тверской области хранил в квартире свертки с наркотиками

Мужчине грозит лишение свободы Фото: Олег РУКАВИЦЫН

Сотрудники Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Тверской области совместно с оперативниками из ОМВД России по Калининскому району по подозрению в хранении наркотиков задержали 51-летнего гражданина сопредельного государства.

В квартире мужчины изъяли два свертка с веществом, которое оказалось наркотиком растительного происхождения.

Подозреваемый заключен под стражу. За незаконное хранение наркотичестких средств ему грозит до трех лет лишения свободы. Ведется следствие.