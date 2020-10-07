Сапатеадо, канте и мантон: основам фламенко обучат желающих в Твери

Фламенко - танец полный страсти! Фото: Ирина РОМАНОВА

В тверской библиотеке имени Горького состоится лекция «Феномен танца фламенко в мире и в России». Это первая лекция нового проекта библиотеки «Танец без границ».

Проект «Горьковка» запускает совместно с хореографической студией «Astel». И первую лекцию прочитает Татьяна Литвинова – руководитель студии, танцовщица, режиссёр и кандидат философских наук.

Пришедшие узнают о фламенко все или почти все. По крайней мере, слова «сапатеадо», «канте» или «мантон» уже не будут казаться такими загадочными. Желающим на практике покажут движения зажигательного танца.

Всех ждут 11 октября (в воскресенье) в в зале нотно-музыкальной литературы библиотеки имени Горького. Вход по читательским билетам. Телефон для справок: (4822) 34-34-92.