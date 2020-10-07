Праздник состоится в Твери 11 октября. Фото: Татьяна ПОДЪЯБЛОНСКАЯ

Фольклорный праздник «Покров в парке Победы» состоится в Твери 11 октября, в ближайшее воскресенье.

Гости праздника смогут послушать народные песни, поучаствовать в играх и хороводах, научиться новому на мастер-классах по ремеслам и народным танцам. В парке также развернется площадка «Богатырская застава», где можно будет почувствовать себя настоящим богатырем: примерить доспехи, пострелять из лука, метнуть копье или подраться на мешках.

Начнутся гулянья в 14:00. Вход на праздник свободный. Однако не стоит забывать об эпидемической обстановке по коронавирусу и необходимости соблюдать социальную дистанцию, а также использовать маски и дезинфекторы для рук.

Праздник «Покров в парке Победы» пройдет при поддержке отдела по делам молодежи Тверской епархии. Организаторы: историко-этнографический центр «Спас», православный клуб «Сеятель», дружина православных следопытов Михаила Тверского, общественное движение «Патриоты Твери».