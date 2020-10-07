В Тверской области изменился режим работы музеев Владимира Серова и Дворцового сада

У музеев изменился режим работы Фото: Ольга ТРОФИМОВА

В Тверской области изменился режим работы филиалов музея Владимира Серова в Эммауссе и Домотканово, а также сада Тверского императорского дворца. Об этом сообщает Тверская областная картинная галерея.

Сад Тверского императорского дворца работает:

- среда - воскресенье с 11:00 до 18:00 (касса до 17:00); понедельник - вторник – выходные дни.

Музей Вл.А. Серова в Эммауссе:

- среда - воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30); понедельник - вторник – выходные дни.

Музей В.А. Серова в Домотканово:

- среда - воскресенье с 10:00 до 17:00 (касса до 16:30); понедельник - вторник – выходные дни.

Напомним, что в Тверской области продлжает действовать режим повышенной готовности из-за коронавируса. А потому, при посещении общественных мест, жителям и гостям Верхневолжья рекомендовано соблюдать меры личной безопасности и использовать средства индивидуальной защиты - маски и перчатки.