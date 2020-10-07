Пропавших в Тверской области рыбаков нашли погибшими

Пропавшие рыбаки найдены погибшими Фото: vk.com/rzhevadm

В Тверской области завершены поиски пропавших рыбаков. Валерий Орлов 25 сентября уплыл на лодке по Волге в Ржевском районе и пропал, а Виктора Клочкова искали в Конаковском районе с 28 сентября. Он также отправился рыбачить на лодке и не вернулся.

Как сообщил в соцсети ВПСО "Сова", мужчины найдены погибшими.

- С 28 сентября спасатели под руководством начальника ПСО управления ГОЧС проводили поисково-спасательные работы, проходило обследование акватории реки Волги от деревни Филатово и далее вниз по течению реки. С помощью эхолота и подводной видеокамеры на глубине порядка 4 метров спасателями было обнаружено предполагаемое место утопления пропавшего. Тело погибшего со дна реки подняли водолазы, - рассказали подробности поисков Валерия Орлова в администрации города Ржева и поблагодарили всех, кто принимал в них участие.