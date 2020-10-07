Молодая девушка пострадала в ДТП в Тверской области

В ДТП пострадала молодая девушка Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Авария произошла вечером, 6 октября, на 9-м км автодороги Скоморохово – Тредубье, Торжокского района.

По информации УГИБДД России по Тверской области, 53-летний водитель, управляя автомобилем "Джип Гранд Чероки", двигаясь со стороны деревни Тредубье в сторону Скоморохово, неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и наехал на стоящий "ВАЗ-21074" под управлением 25-летнего водителя.

В результате ДТП 17-летняя девушка-пассажир "ВАЗ-21074", непристегнутая ремнем безопасности, с травмами госпитализирована в медицинское учреждение.