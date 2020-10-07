В Твери регулируют работу нового светофора в Заволжье

В Твери регулируют работу нового светофора Фото: администрация Твери

В Твери на пересечении Артиллерийского переулка и Петербургского шоссе ведется мониторинг дорожной обстановки, чтобы в кратчайшие сроки отрегулировать работу нового светофора.

Объект будет настроен с учетом трафика в часы пик и загрузки в течение всего дня.

- Первые корректировки в работу уже внесены, процесс его регулировки будет продолжен в течение дня, - сообщили в городской администрации.

Напомним, светофор на перекрестке установили 6 октября. Он должен упорядочить трафик по Петербургскому шоссе и набережной Афанасия Никитина, а также снизить риск дорожно-транспортных происшествий.