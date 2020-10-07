Пациентку с коронарной патологией доставили в Тверь на вертолете

Пожилую женщину доставили в Тверь на вертолете Фото: областной Минздрав

5 октября привлечение санавиации Тверской области потребовалось для транспортировки в Тверь пациентки из Бежецкой ЦРБ. У женщины была диагностирована коронарная патология.

Бригада медиков отделения экстренной и плановой консультативной медицинской помощи Областной клинической больницы на вертолете МИ-8АМП АПК "Вектор" вылетела в район.

Из первичного сосудистого отделения Бежецкой ЦРБ пациентка доставлена в ОКБ для оказания высокотехнологичной медицинской помощи.

Всего, на 1 октября 2020 года, по данным областного Минздрава, санавиацией совершен 151 вылет, 156 человек эвакуировано, из которых 22 ребенка.