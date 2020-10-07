18 человек заразились коронавирусом в Твери 7 октября

В регионе выявлен 71 заболевший коронавирусом Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 7 октября 2020 года в Тверской области подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции, 18 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6791 человека.

4640 заболевших излечились от инфекции. 263 человека умерли (+4).

1888 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2250 (+18 за сутки)

Кимры 573 (+1)

Конаковский район 516 (+4)

Ржев 504 (+7)

Калининский район 324

Торжок 322 (+9)

Лихославльский район 252

Вышневолоцкий городской округ 229 (+5)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.