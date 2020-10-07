18 человек заразились коронавирусом в Твери 7 октября

В регионе выявлен 71 заболевший коронавирусом Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 7 октября 2020 года в Тверской области подтвержден 71 новый случай коронавирусной инфекции, 18 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6791 человека.
4640 заболевших излечились от инфекции. 263 человека умерли (+4).
1888 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2250 (+18 за сутки)
Кимры 573 (+1)
Конаковский район 516 (+4)
Ржев 504 (+7)
Калининский район 324
Торжок 322 (+9)
Лихославльский район 252
Вышневолоцкий городской округ 229 (+5)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО