В Тверской области семья из-за долгов осталась без электричества

В Тверской области семья осталась без электричества Фото: Мария ЛЕНЦ

В Удомельскую межрайонную прокуратуру обратилась мать двоих несовершеннолетних детей. Женщина рассказала, что ей необоснованно отключили электричество в квартире.

Установлено, что в апреле заявительница погасила имеющийся долг за электроэнергию, из-за которого произошло отключение. Сведения были направлены в ресурсоснабжающую организацию.

- Вместе с тем, электроснабжение в квартире женщины не восстановлено по причине задолженности по оплате содержания общедомового имущества, что является нарушением закона, - сообщили в прокуратуре.

По данному факту межрайонным прокурором в отношении директора организации вынесено постановление о возбуждении дела об административном правонарушении. Виновное лицо оштрафовано на 25 000 рублей.

Электроснабжение в квартире заявительницы восстановлено.