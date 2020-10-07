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Госавтоинспекторы Тверской области помогли мужчине с перитонитом доехать до больницы

Ему оказали своевременную помощь
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Госавтоинспекторы помогли мужчинам доехать до больницы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Госавтоинспекторы помогли мужчинам доехать до больницы Фото: УГИБДД России по Тверской области

Инцидент произошел несколько дней назад на автодороге Тверь-Бежецк-Весьегонск-Устюжна. К старшему инспектору ОР ДПС ГИБДД УМВД России по Тверской области старшему лейтенанту полиции Льву Яшину и старшему инспектору ДПС старшему лейтенанту полиции Ивану Григорьеву обратился водитель легкового автомобиля.

Мужчина сообщил, что везет в автомобиле своего соседа, у которого начался перитонит, и попросил сопроводить их до больницы. - Экипаж автопатруля, включив спецсигналы, обеспечил автомобилю беспрепятственный проезд до медучреждения. Больному оказали своевременную медпомощь, - сообщили в пресс-службе УГИБДД России по Тверской области. Водитель поблагодарил инспекторов ДПС за оказанную помощь и отзывчивость.