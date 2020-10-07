Женщина на иномарке наехала на забор, избегая ДТП с "Камазом" в Твери

Водитель большегруза не пропустил легковой автомобиль Фото: УГИБДД России по Тверской области

Авария произошла утром, 6 октября, в районе дома №84 по улице Степанова в Твери.

60-летний водитель, управляя автомобилем "КАМАЗ", при выезде на нерегулируемый перекресток со второстепенной дороги не уступил дорогу 28-летней женщине на "Hyundai Solaris". Во избежание столкновения с большегрузом водитель иномарки наехала на забор.

В результате ДТП водитель автомобиля "Hyundai Solaris" с полученными травмами осмотрена на месте происшествия.