В Тверской области создадут экспозицию с мини-копиями воинских памятников

В регионе при помощи 3D-сканирования создадут мини-копии всех солдатских памятников. Фото: Игорь ДОКУЧАЕВ

В нашем регионе запланировано создать интерактивную историко-просветительскую экспозицию с мини-копиями памятников героям Великой Отечественной войны. Всего их в Верхневолжье, по информации областного правительства, насчитывается 398.

Все они будут оцифрованы. Копии создадут при помощи 3D-сканирования.

Эту тему 6 октября обсудили в правительстве региона на заседании бюджетной комиссии. Ее провел губернатор Игорь Руденя.

Экспозиция будет называться «Воинская слава Тверской земли». Каждый объект, представленный в экспозиции, снабдят QR-кодом. По нему можно будет перейти на портал регионпобед.рф и посмотреть все сведения о воинских памятников.

Также 3D-сканирование позволит в будущем провести реставрацию памятников в точном соответствии с их историческим обликом.

Всего в Тверской области насчитывается около 795 воинских захоронений. На областном портале регионпобед.рф есть посвященная им актуальная карта.