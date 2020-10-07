Житель Тверской области обокрал чужой подвал

Злоумышленник задержан Фото: Алексей БУЛАТОВ

В полицию обратился 50-летний житель Селижарово. Мужчина пояснил, что неизвестный взломал замок в подвальном помещении и похитил имущество стоимостью 15 000 рублей.

Следственно-оперативная группа осмотрела место происшествия, изъяла улики.

В ходе розыска злоумышленник был установлен. Им оказался неработающий, ранее судимый за имущественные преступления 35-летний житель Селижаровского района.

В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело. Он задержан. Ведется следствие.