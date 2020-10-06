В Твери на месяц перекроют улицу Рыбацкую

Участок улицы Рыбацкой на месяц закроют для движения транспорта Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Твери в период с 1:00 ночи 7 октября до 23:00 часов 7 ноября 2020 года будет ограничено движение и парковка на улице Рыбацкой.

Проехать нельзя будет по участку от улицы Салтыкова-Щедрина до Татарского переулка. Ограничение связано с ремонтными работами. Соответствующее постановление опубликовано на сайте администрации Твери.

Водителям советуют заранее планировать маршруты, пути объезда и парковку транспортных средств.