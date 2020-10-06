За три года госдолг Тверской области уменьшился на 4,8 млрд рублей

Областное правительство продолжает работу по снижению госдолга. Фото: ПТО

На заседании областного правительства 6 октября рассмотрели основные направления долговой политики региона на 2021-й и плановый период 2022-2023 годов.

Как объявлено на заседании, с 2016 по 2019 годы госдолг Тверской области снизился на 4,8 млрд рублей. А объем расходов на его обслуживание - на 1,6 млрд.

- Сохранение и развитие финансовой устойчивости бюджетной системы Тверского региона – одна из главных задач на ближайшие годы. При этом мы не собираемся сокращать средства по ключевым направлениям. Прежде всего, будут финансироваться доходогенерирующие, инвестиционные, а также социальные проекты в сферах здравоохранения и образования. Будем наращивать бюджетные средства за счет экономики и создания новых рабочих мест», - отметил губернатор Игорь Руденя.

Среди ключевых целей долговой политики Тверской области на 2021-2023 годы – обеспечение сбалансированности бюджета при минимизации затрат на обслуживание госдолга, сокращение долговой нагрузки до 39% по итогам 2023 года.