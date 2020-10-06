Жители Твери и области смогут принять участие в литературном фестивале "Поющие письмена"

Фестиваль славянской поэзии пройдет онлайн Фото: Ольга ТРОФИМОВА

Международный фестиваль славянской поэзии "Поющие письмены" пройдет с 7 по 14 октября. В этом году мероприятие будет организовано онлайн. К участию приглашаются все желающие.

Фестиваль проводится ежегодно с 2009 года. В этом году всех участников будут организованы мастер-классы по литературному переводу, тематические вечера, посвященные поэзии разных стран. Участники смогут пообщаться с известными поэтами из Белоруссии, Сербии, Черногории, Боснии и Герцеговины, Польши, Словении, Чехии, Словакии, Болгарии и России.

Для участия необходима регистрация. Пройти ее можно в группе фестиваля. Там же опубликована подробная программа.