В Твери и Калининском районе "скорые" выезжали на вызовы 2930 раз

За неделю госпитализированы 180 детей Фото: областной Минздрав

С 28 сентября по 4 октября по Твери и Калининскому району зарегистрировано 2930 вызовов бригад Тверской станции скорой медицинской помощи, госпитализирован каждый третий обратившийся. Статистику за неделю опубликовал областной Минздрав.

Педиатрические бригады выезжали на 242 вызова, 180 детей госпитализированы.

В результате ДТП помощь потребовалась 16 пострадавшим, из них шесть - дети.

Ежедневно на вызывах работали 33 бригады, из которых пять - неотложной медицинской помощи. Среднее время доезда на экстренные вызовы составило 13 минут, на неотложные – около получаса.

Консультации специалистов по телефону "103" получили 466 человек.