Предпенсионерам Тверской области рассказали, где им оформить льготы

Предпенсионер - человек, которому осталось не более пяти лет до пенсии. Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Тверской области, по данным регионального отделения Пенсионного фонда РФ, более 140 тысяч предпенсионеров. Этот статус получает человек, которому осталось не более пяти лет до пенсии. Сейчас это женщины 1968 года рождения и старше и мужчины 1963 года рождения и старше.

Предпенсионеры имеют право льготы, в том числе стандартные пенсионные налоговые льготы, право на профессиональное переобучение в органах занятости, право на ряд региональных льгот.

При этом в ПФР настаивают: льготы ведомство не оформляет, оно лишь подтверждает статус предпенсионера. Налоговые льготы для граждан, получивших этот статус, оформляют налоговые органы, региональные льготы - учреждения соцзащиты.

Предпенсионеру не нужно получать документ, подтверждающий этот статус, – достаточно подать заявление в ведомство, предоставляющее льготу. Статус подтвердит ПФР по каналам межведомственного взаимодействия.

Но при желании справку о статусе предпенсионера можно получить в электронном виде через Личный кабинет на сайте ПФР (раздел «Пенсии», вкладка «Заказать справку (выписку) об отнесении гражданина к категории граждан предпенсионного возраста»).