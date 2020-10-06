Енотовидная собака и домашний пес заразились бешенством в Тверской области

В Тверской области выявили два новых случая бешенства
Фото: Елена ВАХРУШЕВА
В Тверской области специалистами Тверской межобластной ветлаборатории выявлены два новых случая бешенства.
Установлено, что от бешенства пала собака, обнаруженная на территории хозяйственной постройки жителя деревни Чекотово Лесного района, а также енотовидная собака, подстреленная в урочище Демидовка Старицкого района.
Патологичесткий материал животных поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области.
Полученные лабораторией результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.