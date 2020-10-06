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Енотовидная собака и домашний пес заразились бешенством в Тверской области

Случаи выявлны в Старицком и Лесном районах
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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В Тверской области выявили два новых случая бешенства

В Тверской области выявили два новых случая бешенства

Фото: Елена ВАХРУШЕВА

В Тверской области специалистами Тверской межобластной ветлаборатории выявлены два новых случая бешенства.

Установлено, что от бешенства пала собака, обнаруженная на территории хозяйственной постройки жителя деревни Чекотово Лесного района, а также енотовидная собака, подстреленная в урочище Демидовка Старицкого района.

Патологичесткий материал животных поступил от Управления Россельхознадзора по Тверской области.

Полученные лабораторией результаты исследований направлены в соответствующие ведомства для принятия мер.