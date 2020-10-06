Житель Тверской области продырявил колеса на машинах знакомых девушек

Злоумышленника задержала полиция Фото: архив "КП"

В дежурную часть Торопецкого отдела полиции обратились две молодые девушки, которые заявили, что на их автомобилях - "Шевроле Ланос" и "Лада Калина" повреждены колеса.

Полицейские опросили жителей домов, отработали круг знакомых потерпевших и установили злоумышленника. Им оказался 20-летний местный житель.

В полиции подозреваемый признался, что проколол колеса ножом из-за конфликта с потерпевшими, который произошел накануне.

За умышленное уничтожение или повреждение имущества фигуранту грозит лишение свободы сроком до двух лет.