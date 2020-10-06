В Твери пройдет чемпионат по гребле

Чемпионат по гребному спорту пройдет в Твери Фото: администрация Твери

9 октября в акватории реки Волги между Староволжским и Железнодорожным мостами пройдут чемпионат и первенство города Твери по гребному спорту.

В состязаниях примут участие мужчины и женщины (2001 года рождения и старше), в первенстве города Твери - юноши до 19 лет, девушки до 19 лет, девушки до 17 лет, юноши до 17 лет, юноши до 15 лет, девушки до 15 лет, юноши и девушки 12-13 лет. Участники проплывут дистанцию в 1000 м.

Финиш - напротив гребной базы ГБУ "СШОР по видам гребли" (Борисоглебская пристань).

Начало соревнований в 15:00.