Житель Тверской области незаконно спилил на дрова 73 дерева

Деревья мужчина вывозил на машине и продавал на дрова Фото: УМВД России по Тверской области

Незаконная рубка леса была произведена рядом с деревней Александрово, на землях государственного фонда РФ Осташковского городского округа Тверской области. Сообщение об этом поступило в полицию.

На месте происшествия установлено, что неизвестный незаконно спилил деревья различных пород - всего 73 штуки. Ущерб составил более 150 000 рублей.

Подозреваемым оказался 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что спиленную древесину вывозил на машине и продавал на дрова.

По ч. 3 ст. 260 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.