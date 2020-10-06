Житель Тверской области незаконно спилил на дрова 73 дерева

Деревья мужчина вывозил на машине и продавал на дрова Фото: УМВД России по Тверской области
Незаконная рубка леса была произведена рядом с деревней Александрово, на землях государственного фонда РФ Осташковского городского округа Тверской области. Сообщение об этом поступило в полицию.
На месте происшествия установлено, что неизвестный незаконно спилил деревья различных пород - всего 73 штуки. Ущерб составил более 150 000 рублей.
Подозреваемым оказался 33-летний местный житель. Мужчина сознался в содеянном и рассказал, что спиленную древесину вывозил на машине и продавал на дрова.
По ч. 3 ст. 260 УК РФ фигуранту грозит до семи лет лишения свободы.