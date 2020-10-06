В Заволжском районе Твери установили новый светофор

Новый светофор упорядочит трафик по Петербургскому шоссе и набережной Афанасия Никитина Фото: администрация Твери

В Заволжском районе Твери 6 октября возле пересечения Петербургского шоссе и Артиллерийского переулка установили новый светофор. Раньше там был установлен пешеходный светофор, теперь перекресток перевели а полное транспортное светофорное регулирование.

- Мера призвана упорядочить трафик по Петербургскому шоссе и набережной Афанасия Никитина, а также снизить риск дорожно-транспортных происшествий, - сообщили в администрации Твери.