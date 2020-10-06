Главврач центра имени В.П. Аваева в Твери Каринэ Конюхова отмечает юбилей

Каринэ Александровна Конюхова отмечает юбилей Фото: ПТО

6 октября главный врач Центра специализированных видов медицинской помощи имени В.П. Аваева Каринэ Конюхова отмечает юбилей. С днем рождения Заслуженного врача РФ поздравил губернатор Игорь Руденя.

- Трудно переоценить Ваш вклад в развитие системы здравоохранения Верхневолжья. Не сомневаюсь, что Ваши опыт и энергия будут и впредь высоко востребованы в приумножении добрых традиций тверской медицины, – отметил глава региона.

Каринэ Кнюхова родилась в Ставропольском крае. Окончила Харьковский Государственный медицинский институт в 1973 году по специальности "Лечебное дело". В 1975 году поступила на работу врачом-дерматовенерологом в Калининский областной кожно-венерологический диспансер.

В 1980 назначена заведующей поликлиникой, а в 1985 - главным врачом учреждения.

30 лет Каринэ Александровна руководит Центром им. В.П. Аваева. Под ее началом трудится 278 человек

В 2016 году Каринэ Конюхова вошла в Совет главных врачей при Министерстве здравоохранения Тверской области. Автор более 40 работ в сфере медицины. По ее инициативе также создан благотворительный фонд "По восстановлению церкви во имя иконы Божьей Матери "Всех скорбящих Радосте".

Каринэ Конюхова – Заслуженный врач РФ, награждена благодарственным письмом Президента РФ, благодарностью Министерства здравоохранения РФ, нагрудным знаком "Отличник здравоохранения", почетным знаком Губернатора "Крест святого Михаила Тверского", удостоена медали ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени за заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу.