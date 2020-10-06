Министерство культуры создадут в Тверской области

На проработку вопроса создания нового министерства губернатор дал своим заместителям сутки. Фото: ПТО

О том, что в регионе будет создано Министерства культуры, объявил 6 октября на заседании правительства Тверской области губернатор Игорь Руденя. На проработку этого вопроса глава региона выделил подчиненным одни сутки.

Губернатор отметил: в новом министерстве должны быть четко разделены два важных направления работы. Первый - улучшение материально-технического состояния объектов культуры. Второй - поднятие уровня культурного развития и продвижение культурных ценностей среди населения области.

Напомним, сегодня в регионе работает комитет по делам культуры Тверской области. Обязанности председателя комитета исполняет Наталия Петухова.