В Тверской области подросток застрял под мостом

Для вызволения юноши потребовалась помощь спасателей Фото: ГУ МЧС России по Тверской области

Сообщение о том, что в Нелидово подростку требуется помощь спасателей, поступила в ГУ МЧС России по Тверской области утром, 5 октября.

На место выехало отделение ПСЧ №42. Оказалось, что парень заблокирован под железнодорожным мостом через реку Межа - в прутьях лестничного металлического проема у него застряла нога. Самостоятельно выбраться юноша не смог.

- Спасатели помогли подростку освободиться. Медицинская помощь ему не потребовалась, - сообщили в пресс-службе ГУ МЧС России по Тверской области.