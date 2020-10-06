17 человек заразились коронавирусом в Твери 6 октября

В Тверской области подтверждено 67 случаев коронавируса Фото: ПТО

По данным регионального оперштаба, на 6 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 17 заражённых - в Твери.

Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6720 человек.

4619 заболевших излечились от инфекции. 259 человек умерли (+4).

1842 пациента на данный момент изолированы.

Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:

Тверь 2232 (+17 за сутки)

Кимры 572

Конаковский район 512 (+9)

Ржев 497 (+9)

Калининский район 324 (+6)

Торжок 313 (+6)

Лихославльский район 252

Вышневолоцкий городской округ 224 (+3)

Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.