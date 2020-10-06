17 человек заразились коронавирусом в Твери 6 октября

В Тверской области подтверждено 67 случаев коронавируса Фото: ПТО
По данным регионального оперштаба, на 6 октября 2020 года в Тверской области подтверждено 67 новых случаев коронавирусной инфекции, из них 17 заражённых - в Твери.
Всего с начала эпидемии инфекцию в регионе выявили у 6720 человек.
4619 заболевших излечились от инфекции. 259 человек умерли (+4).
1842 пациента на данный момент изолированы.
Среди муниципалитетов лидерами по коронавирусу остаются:
Тверь 2232 (+17 за сутки)
Кимры 572
Конаковский район 512 (+9)
Ржев 497 (+9)
Калининский район 324 (+6)
Торжок 313 (+6)
Лихославльский район 252
Вышневолоцкий городской округ 224 (+3)
Карта распространения коронавируса в Тверской области обновляется каждые сутки.
Графика: ПТО