Жительница Тверской области вступила в фиктивный брак с иностранцем из-за денег

Женщина вступила за деньги в фиктивный брак Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Прокуратурой установлено, что в сентябре 2017 года местная жительница заключила фиктивный брак с гражданином Республики Афганистан. Мужчина пообещал "невесте" денежное вознаграждение. Его целью было получение разрешения на временное проживание в Российской Федерации, вида на жительства, а затем и гражданства Российской Федерации.

По выявленному факту прокуратурой в суд направлено исковое заявление с требованием о признании брака недействительным.

Запись акта гражданского состояния аннулирована.