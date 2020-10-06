Сайты по продаже паспортов заблокировали в Тверской области

Сайты заблокированы по решению суда Фото: архив "КП"

Прокуратурой Кувшиновского района в ходе мониторинга сети Интернет выявлены сайты с предложениями приобретения паспортов гражданина Российской Федерации без процедуры оформления и предоставления необходимых документов в МВД.

Доступ к ресурсам свободный, информация доступна для всех пользователей.

По факту выявленных нарушений прокурор района направил в суд исковое заявление с требованием признать информацию запрещенной к распросранению, которое рассмотрено и удовлетворено.

Решение суда не вступило в законную силу.