Дольщики не могут получить квартиры уже больше года. Фото: пресс-служба Следственного комитета по Тверской области/tver.sledcom.ru.

По данным областного Следственного комитета, компания получила в администрации Твери разрешение на строительство многоквартирного дом на Бурашевском шоссе. Возведение многоэтажки началось в 2016 году и должно было закончиться в конце июня 2019 года. Но высотка до сих пор стоит недостроенной.

Всего ждут жильё 37 участников долевого строительства, вложивших, в общей сложности, 69 миллионов рублей. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

Как уточняется в материале следствия – компания остановила стройку из-за того, что не хватает денег. Расследование продолжается.