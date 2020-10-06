Бизнес-омбудсмен Тверской области Антон Стамплевский переболел коронавирусом, но идёт на поправку. Фото: страница в соцсетях Антона Стамплевского – ФБ/anton.stamplevskiy.

В своём посте в личном аккаунте в социальных сетях тверской уполномоченный по защите прав предпринимателей рассказал, что заразился COVID-19 и лежал в больнице. Общественник пояснил, что именно поэтому он «надолго выпал из активной жизни, работы и сети». На данный момент Антон Стамплевский прошёл курс лечения и находится дома.

Региональный бизнес-омбудсмен пояснил, что максимально соблюдал меры предосторожности. Работал на удалёнке, прекратил личный приём тверских предпринимателей, минимизровал контакты, постоянно носил средства индивидуальной защиты, но ничего не помогло. Пять дней Антон Стамплевский лечился дома, но затем пришлось обратиться в медицинское учреждение, где быстро провели тестирование, и диагностировали коронавирус.

– Будьте все, пожалуйста, осторожны! Носите маски, не пренебрегайте средствами защиты, старайтесь не контактировать близко, не думайте, что не опасно. Вирус очень коварный. Он бьёт по иммунной системе, сильно выматывает, поражает разные внутренние органы, цепляется за старые болячки, обнажает новые изъяны в организме. И победить его непросто, – написал в социальных сетях бизнес-омбудсмен Тверской области Антон Стамплевский.

Также Антон Владимирович поблагодарил всех врачей, которые борются с коронавирусной инфекцией «самоотверженно, на износ». Защитник прав предпринимателей пожелал всем здоровья и ещё раз напомнил о мерах безопасности в непростой эпидемической обстановке.