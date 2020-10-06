Байкеры едут по Тверской области в честь Александра Невского. Фото: группа в соцсетях «Федерация Мототуризма России» – ВК/mototourism_russia.

Культурно-исторический проект посвящён жизни и подвигу святого благоверного князя Александра Невского, его реализуют в рамках национального проекта «Культура» Федерация мототуризма и мотоклуб «Ночные Волки». Напомним, в этом году отмечается 780 лет с момента Невской битвы, а в следующем, 2021 году, исполнится 800 лет со дня рождения самого князя.

Торопец, расположенный в Тверской области – родина матери Александра Невского. Также именно здесь в 1239 году Александр Невский венчался со своей женой, полоцкой княжной Александрой.

– На тверской земле на протяжении столетий хранят и чтут память святого князя Александра Невского. Его жизнь была тесно связана с Верхневолжьем. Родной брат Александра Невского, Ярослав Ярославич, был первым тверским князем, отцом святого благоверного князя Михаила Тверского, – отметил губернатор Тверской области Игорь Руденя на совещании по поводу мероприятий в честь 800-летия со дня рождения Александра Невского.

В Тверском регионе участники авто-мото марша «Путь Александра» в число мест посещения включили Благовещенскую церковь в Торжке, Новоторжский Борисоглебский монастырь, Корсунско-Богородицкий собор в Торопце, собор святого князя Александра Невского в Твери. Кроме того, запланировано посещение Ржевского мемориала Советскому солдату.

Весь маршрут «Пути Александра» пролегает через 17 городов России.