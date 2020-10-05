Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником в Тверской области. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области

Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником в Тверской области. День работников угрозыска России отмечается ежегодно 5 октября.

Подчиненных поздравлял начальник Управления МВД России по Тверской области полиции Петр Пырх. Генерал-майор отметил особую важность уголовного розыска в деле сохранения правопорядка и защиты граждан страны, пожелал крепкого здоровья, мирного неба, семейного благополучия и, конечно, оперативной удачи.

Петр Пырх отдельно выразил глубокую признательность ветеранам уголовного розыска, всегда показывавшим личное мужество, профессионализм на службе, а также сделавшим большой вклад в профессиональное становлении молодых сотрудников.

Ряду сотрудников также были вручены почетные грамоты за образцовое исполнение служебного долга и высокий профессионализм при раскрытии преступлений.

Сотрудников уголовного розыска поздравили с профессиональным праздником в Тверской области. Фото: пресс-служба УМВД по Тверской области