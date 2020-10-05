С проспекта Победы в Твери эвакуируют бесхозную иномарку

Брошенный автомобиль эвакуируют с проспекта Победы Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Московского района в городе Твери на проспекте Победы около дома №76 выявила автомобиль "Nissan CUBE" серого цвета без государственных регистрационных знаков, с признаками бесхозяйного.

Собственнику выдано постановление об эвакуации данного транспортного средства с городской улицы в течение 35 дней.

Если вышеуказанное требование не будет исполнено автомобиль эвакуирует администрация в принудительном порядке. Расходы будут взысканы с собственника транспортного средства.