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С проспекта Победы в Твери эвакуируют бесхозную иномарку

У хозяина есть 35 дней, чтобы сделать это самостоятельно
Ольга ТРОФИМОВАОльга ТРОФИМОВА
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Брошенный автомобиль эвакуируют с проспекта Победы

Брошенный автомобиль эвакуируют с проспекта Победы

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Администрация Московского района в городе Твери на проспекте Победы около дома №76 выявила автомобиль "Nissan CUBE" серого цвета без государственных регистрационных знаков, с признаками бесхозяйного.

Собственнику выдано постановление об эвакуации данного транспортного средства с городской улицы в течение 35 дней.

Если вышеуказанное требование не будет исполнено автомобиль эвакуирует администрация в принудительном порядке. Расходы будут взысканы с собственника транспортного средства.