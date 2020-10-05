Пьяный мужчина угнал и бросил на улице автомобиль знакомой в Тверской области

Угнанный автомобиль нашли росгвардейцы Фото: vk.com/"Росгвардия_Тверь"

В полицию обратилась 38-летняя жительница Лихославля. Женщина сообщила, что у нее угнали автомобиль "ВАЗ".

Потерпевшая уточнила, что накануне поехала в гости к знакомым и осталась ночевать у них, а утром не обнаружила на месте авто и одного из знакомых. На телефонные звонки приятель не отвечал. Пропавший автомобиль сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии по Тверской области обнаружили в поселке Лочкино Лихославльского района и сообщили о находке в полицию.

Угонщика задержали. Им оказался неработающий ранее судимый местный житель. Подозреваемый сообщил, что хотел уехать на машине домой.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.